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Yolcu otobüsü kaza yaptı: 17 yaralı

02 Ocak 2020 12:45

Erzincan-Sivas karayolunda gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Kar temizliği yapan iş makinesine arkadan çarpan yolcu otobüsü yoldan çıktı. Kazada 17 kişi hafif şekilde yaralandı.

Erzincan - Sivas karayolu Sakaltutan ve Kızıldağ Geçidinde etkili olan kar zemini beyaza büründürdü. Ağır tonajlı araçlar trafik ekiplerinin kontrolünde sıkıntısız bir şekilde yola devam etti.

Erzincan-Sivas karayolu Refahiye ilçesi Kalkancı köyü mevkiinde yolcu otobüsü, karlı yolları açmaya çalışan Süleyman Bayramoğlu idaresindeki iş makinesine arkadan çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otobüs, yoldan çıktı. Kazada otobüs sürücüsü Karaca ile yolculardan 16 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

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