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Yolcu feribotu fark etti, Sahil Güvenlik kurtardı

12 Eylül 2020 15:15

Muğla’nın Bodrum ilçesinden, Datça’ya giden yolcu feribotunun denizde lastik bot içerisinde fark ettiği 19 sığınmacı, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Bodrum-Datça seferine çıkan Kemal Reis isimli yolcu feribotunun kaptanı Bodrum açıklarında lastik bot içerisinde düzensiz sığınmacıların olduğunu gördü. Yolcu feribotu kaptanı hemen sığınmacıların bulunduğu lastik bota yaklaşarak seferini durdurdu. Motoru bulunmayan lastik bot içerisinde kürekleri ve suları olmadan bekleyen sığınmacıların kurtarılması için hemen Sahil Güvenlik ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Sahil güvenlik ekipleri lastik bot içerisinde yer alan 19 düzensiz sığınmacıyı kurtardı. Yaklaşık bir saat önlem amaçlı lastik bot içerisindeki sığınmacıların kurtarılmasını bekleyen yolcu feribotu, Sahil Güvenlik ekiplerinin gelmesi ile seferine devam etti. Feribottaki vatandaşlar denizdeki sığınmacıları kurtaran sahil güvenlik ekiplerine alkışlarla teşekkür etti.

Lastik bot içerisindeki sığınmacıların Yunan unsurları tarafından kürekleri ve motorları alındıktan sonra denizde ölüme terk edildikleri tahmin ediliyor.

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