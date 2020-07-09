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Yolcu alma kavgası; minibüs şoförleri, aracını durdurdukları şoförü dövdü

09 Temmuz 2020 11:20

Mersin’de bir minibüs şoförü, başka kooperatife bağlı minibüs şoförleri tarafından aracının önü kesilerek darp edildi.

Mersin-Silifke hattında çalışan Metin Şahin’in kullandığı minibüs, Erdemli ilçesi durağında yolcu indirip almak için durdurdu. Bu sırada Mes-Koop ve Kızkalesi Koop şoförleri, aynı hatta yolcu taşıyan Silifke Koop şoförü Metin Şahin’in kullandığı minibüsün önüne araçlarını sürerek durdurdular. Şahin’e saldıran diğer Kooperatif şoförleri bir süre araç içerisinde şoförü darp ettikten sonra minibüsten indirerek yerde tekmelediler.

Çevredeki vatandaşlar ve yolcuların araya girmesiyle olay büyümeden önlendi. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafları karakola götürdü. Darp edilen Metin Şahin kendisini dövenlerden şikâyetçi oldu. 15 gün iş görmez raporu alan Metin Şahin’in omzundan, kafasından ve kolundan darbe aldığı bildirildi.

Daha önce de iki hat arasında çıkan kavga ve son olay, minibüslerin güvenlik kamerasına yansıdı.

17 yıldır Silifke-Koop’ta şoförlük yaptığını belirten Silifke Koop şoförü Metin Şahin, “Uzun yıllardır şoförlük yapıyorum. Her zaman indir bindir yapıyoruz. Tanımadığımız Mes-koop ve Kızkalesi koop şoförleri Erdemli’ye girdiğimizde önümüzü kesiyorlar bizi darp ediyorlar. Dün önümüzü kestiler. Dövdüler. Ben sağa kırsaydım ölümlü kaza olabilirdi. Arabada can taşıyorum. Her gün önümüzü kesip darp ediyorlar. 15 gün darp raporu aldım” dedi.

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