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Yola uçan parça motosikletlinin üstüne düştü

O anlar kamerada

29 Kasım 2021 19:52

İstanbul’da etkili olan lodos nedeniyle yola savrulan parça trafikte seyreden motorcunun üstüne düştü. 

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle yola savrulan parça trafikte seyreden motorcunun üstüne düştü.  Şaşkınlık yaşayan motorcu kaldırıma devrilirken o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'da sabah saatlerinden bu yana etkisini gösteren şiddetli lodos hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kentin birçok noktasında ağaç devrilmeleri ve çatı uçmaları yaşanırken Başakşehir'de yola savrulan bir parça trafikte seyreden motorcunun üstüne düştü. Şaşkınlık yaşayan motorcu kaldırıma devrildi, o anlar ise kameraya yansıdı.

Kaynak: İHA

motorlodosistanbul

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