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Yola fırlayan oğlunu kurtarmak isterken araba çarptı; arkadaşıyla birlikte hayatını kaybetti

Kaçan sürücü O.E. (33) ise evinde yakalandı

03 Eylül 2021 19:57

Niğde'de otomobilin çarptığı Nazmiye Özkul (61) ile Züleyha Aytaş'ın (41), hayatını kaybettiği kazanın cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Aytaş'ın oğlu Umut'un (8) yaya geçidinden karşıya bisikletiyle kontrolsüz geçmesi üzerine panikleyen iki kadının yola çıktığı sırada kazanın yaşandığı öne sürüldü. Kaçan sürücü O.E. (33) ise evinde yakalandı.

Kaza, dün gece Bor Yolu Gözde Evleri önünde meydana geldi. Nazmiye Özkul ve arkadaşı Züleyha Aytaş ile oğlu Umut, yolun karşısına geçmek için yaya geçidine geldi. Bu sırada bisikletle giden Umut, iddiaya göre, aniden yola çıktı. Panikle çocuğunun arkasından giden Züleyha Aytaş ile arkadaşı Nazmiye Özkul'a, sürücü O.E., yönetimindeki 06 CGS 281 plakalı otomobil çarptı. Otomobili kaza yerinde bırakan O.E., kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çocuğun yara almadan kurtulduğu kazada ağır yaralanan iki kadın götürüldüğü Niğde Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından polis, kaçan sürücü O.E.'nin peşine düştü. Polisin, evine gittiğini saptadığı O.E., gözaltına alınıp, emniyete götürüldü. Kaza anında cep telefonuyla video çeken bir vatandaş, o anları kaydetti. Görüntülere, otomobilin hızla yayalara çarptığı ve çocuğun 'Anne' diye bağırdığı anlar yansıdı. Kazada hayatını kaybeden Züleyha Aytaş Edikli Beldesi'nde, Nazmiye Özkul ise Ağçaşar Köyü'nde toprağa verildi.

Sürücü O.E.'nin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA

niğdekaza

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