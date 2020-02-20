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Yol verme kavgasında otobüsün altında kaldı

O anların görüntüleri ortaya çıktı

20 Şubat 2020 12:50

İstanbul Alibeyköy'deki cep otogarında yaşanan yol verme tartışmasında kamyonet sürücüsü otobüsün altında kaldı. 

26 Ocak günü meydana gelen olayda 06 LK 134 plakalı otobüsün sürücüsü C.O., otogara girmek üzereyken, 34 CGB 840 plakalı kamyonetin sürücüsü Gazi G. ile yol verme nedeniyle tartıştı.

Kamyonetten inen sürücü Gazi G., hareket halindeki otobüsün peşinden koşmaya başladı. Otobüs şoförüyle tartışmayı sürdüren Gazi G., otobüsün altında kaldı. Otobüsün içerisinde bulunan yolcuların uyarısı üzerine şoför, otobüsü durdurdu.

Otobüsün altında kalan Gazi G., olay yerine gelen sağlık görevlilerinin yaptıkları ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. 4 çocuk babası olduğu öğrenilen kamyonet sürücüsü Gazi G.,’nin yoğun bakımda tedavisi sürüyor.

Olay sonrası gözaltına alınan otobüs sürücüsü C.O., emniyete götürüldü ve ardından serbest bırakıldı.
Yol verme kavgası nedeniyle sürücüler arasında yaşanan tartışma anları güvenlik kamerasına yansıdı. 

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