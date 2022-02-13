Yol tartışmasında bıçak çeken sürücü gözaltına alındı

8 Şubat’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, otomobilin sürücüsü Ercan Karacan ile bir diğer sürücü Ali Öztürk arasında trafikte yol tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Karacan, aracıyla Öztürk'ün kullandığı aracın önünü kesti. Elinde bıçakla araçtan inen Karacan, Ali Öztürk'ü tehdit edip darp etti. Öztürk'ün otomobiline de zarar veren Ercan Karacan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.