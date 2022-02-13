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Yol tartışmasında bıçak çeken sürücü gözaltına alındı

Şüpheli, polis merkezindeki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi

13 Şubat 2022 19:34

İstanbul Beykoz'da yol tartışmasında otomobil sürücüsü, aracıyla önünü kestikten sonra darp ettiği otomobil sürücüsüne bıçak çekti. Trafikteki o anlar cep telefonu kamerasına yansırken, şüpheli sürücü gözaltına alındı. Şüpheli, polis merkezindeki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
 
8 Şubat’ta meydana gelen olayda, iddiaya göre, otomobilin sürücüsü Ercan Karacan ile bir diğer sürücü Ali Öztürk arasında trafikte yol tartışması çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Ercan Karacan, aracıyla Öztürk'ün kullandığı aracın önünü kesti. Elinde bıçakla araçtan inen Karacan, Ali Öztürk'ü tehdit edip darp etti. Öztürk'ün otomobiline de zarar veren Ercan Karacan, daha sonra aracına binerek olay yerinden uzaklaştı. O anlar başka bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.
 
Yaşanan olay sonrası Ali Öztürk, polise giderek kendisini darbeden saldırgan Ercan Karacan'dan şikayetçi oldu. Olayla ilgili çalışma başlatan Beykoz Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Karacan'ı evinde suç aleti bıçakla yakalayarak gözaltına aldı. Karacan, polis merkezindeki ifadesinin ardından Beykoz Adliyesi'ne sevk edildi.
 
Kaynak: İHA
yolbeykoz

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