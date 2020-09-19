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Yol ortasında otomobili gasp ettiler!

Park halindeki araca yaklaşan şahısların aracı alarak kayıplara karışıyor

19 Eylül 2020 16:48

İstanbul Sancaktepe'de bir aracın gasp edilme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz hafta Veysel Karani Mahallesi'de meydana geldi. Mezarlık yanında park halindeki Cevat A.'nın elinden zorla aracının anahtarı alınarak gasp edildi. İhbar üzerine çalışma başlatan polis ekipleri aracı aramaya başladı. Yapılan çalışma sonrası Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler Fatih Mahallesi Bıldırcın Sokak üzerindeki adrese yaptıkları operasyon sonucu şüpheli Atakan A.'yı gözaltına aldı. Aynı adreste bulunan araç ise sahibine teslim edildi.

 

 

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