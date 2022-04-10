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Yol ortasına park ettiği aracıyla hareket halindeki İETT otobüsü arasında sıkıştı

Kazada hafif yaralanan esnaf, hastaneye kaldırıldı

10 Nisan 2022 14:12

İstanbul Kartal'da bir esnaf, yol ortasına park ettiği aracıyla caddeden geçen İETT otobüsü arasında sıkıştı. Kazada hafif yaralanan esnaf, hastaneye kaldırıldı. 

Kartal'da Soğanlık Yeni Mahallesi'nde geçtiğimiz cuma günü yaşanan kazada, mahalle esnafından olan bir kişi, aracını yol ortasında bırakıp, pos cihazını almak için iş yerine gitti. Kısa süre sonra geri dönen kişi, aracıyla caddeden geçen İETT otobüsünün arasında sıkışarak, hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin müdahale ettiği esnaf, hastaneye kaldırıldı. Kaza çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. 

Kazayla ilgili bilgi veren Esnaf Suat Yiğit, "Burada böyle şeyler sık oluyor. Herkes ikinci sıraya park ediyor, trafik daralıyor. Otobüsle kendi aracı arasında sıkıştı. Omzundan yaralandı. Durumu şuan iyi" dedi. 

Kaynak: DHA

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