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Yol kenarında köfte yedi, gelen hesabı sosyal medyada paylaştı; "Sakın gitmeyin!"

Mekân sahibi parayı iade etti

25 Ağustos 2020 12:41

Sosyal medya bir vatandaş, Uşak yolunda yemek yemek için girdikleri köftecide 438 lira hesap ödediklerini belirterek duruma tepki gösterdi.

"Sakın gitmeyin"

Uşak'a girmeden önce aile olarak karınları doyurmak için bir köftecide oturduklarını ancak masada alkollü ürün olmamasına rağmen fazla hesap ödediklerini belirten vatandaş, sosyal medya hesabından yapmış olduğu paylaşımda "Dün Uşağa girmeden Köfteci Sami diye bir yerde durduk. Şu masada gördükleriniz için 438 lira hesap aldılar. Rakı yok sadece şalgam… Sakın gitmeyin!" ifadelerini kullandı.

"Kilo yazıp tane ile hesap yapıyor"

Vatandaş, köftecinin girişinde etlerin fiyatının kilo ile yazıldığını ancak hesaplanırken tek tek hesaplandığını belirten vatandaş şöyle devam etti: "Mentlerde çok soruluyor. Fiyat girişte kg olarak asılı. Sordum tabi ki fiyat ama kg ile söylüyor tane ile sipariş alıyor. Kafa karışıyor. Bir de kaç kişi abla ben yaptırırım v.s deyince en çok ne olabilir ki diyorsunuz."

Mekân sahibi parayı iade etti

Sosyal medyada en çok konuşulanlar arasına giren bu paylaşım sonrası vatandaştan bir açıklama daha geldi ve mekan sahibinin kendisine ulaşarak parayı iade ettiğini belirtti: "Sami Bey bana ulaştı ve çok üzgün olduğunu, hesapların yoğunluktan dolayı karıştığını, mağduriyetimi gidermek istediğini söyledi. Ben hesabı kesip paranın üstünü talep ettim. Kendisi parayı tam olarak yollamış. Sizinle paylaşmak istedim bu bilgiyi."

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