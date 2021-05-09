Yol kenarında kadına şiddet uygulayan adam, kendisini görüntüleyen şoförün üzerine yürüdü

Ankara’da bir adam, otoyol kenarında kadına şiddet uyguladı. O anları kaydedip kendisine tepki gösteren tır şoförünün ise üzerine yürüdü.

Olay, dün akşam üzeri Ankara-Niğde Otoyolu çıkış varyantında meydana geldi. Görüntülere göre adam yol kenarında küçük bir kız çocuğunun yanında kadına şiddet uygulamaya başladı. O anlar ise yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı.

Görüntüleri çeken sürücü adama korna basarak tepki gösterirken, adam tır sürücüsünün üstüne yürüdü. (İHA)