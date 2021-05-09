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Yol kenarında kadına şiddet uygulayan adam, kendisini görüntüleyen şoförün üzerine yürüdü

09 Mayıs 2021 11:31

Ankara’da bir adam, otoyol kenarında kadına şiddet uyguladı. O anları kaydedip kendisine tepki gösteren tır şoförünün ise üzerine yürüdü. 

Olay, dün akşam üzeri Ankara-Niğde Otoyolu çıkış varyantında meydana geldi. Görüntülere göre adam yol kenarında küçük bir kız çocuğunun yanında kadına şiddet uygulamaya başladı. O anlar ise yoldan geçen bir sürücünün cep telefonu kamerasına yansıdı. 

Görüntüleri çeken sürücü adama korna basarak tepki gösterirken, adam tır sürücüsünün üstüne yürüdü. (İHA)

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