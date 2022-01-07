Yol kenarında bekleyen gençlere kurşun yağdırdılar

İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir dükkanın önünde duran gençlerin üstüne ateş edip kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre kaldırım kenarında oturan gençlere bir anda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi. Gençlerin gelen kurşunlardan kendilerini korumak için etrafa doğru koştuğu görülürken ateş eden kişi ya da kişiler araçları ile kayıplara karıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yaşanan olayla ilgili konuşan çevre sakinlerinden İbrahim Eroğlu, "Biz dükkanı kapattıktan sonra gençler kapının önünde otururken onlara karşı ateş açılmış. Biz burada güvenlik kamerasından izledik. Gençlerin burada oturmasından rahatsız oluyorduk" dedi.

Durum hakkında konuşan Ahmet İlidi ise "Dükkanımı kapattıktan hemen sonra bana, ateş edilme olduğu ile ilgili bir haber geldi. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Güvenlik kamerasında da zaten belli oluyor. Gençlerin şikayetçi olup olmadığını bilmiyorum’’ şeklinde konuştu.