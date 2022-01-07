T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yol kenarında bekleyen gençlere kurşun yağdırdılar

Olayda ölen ya da yaralanan yok

07 Ocak 2022 09:40

İstanbul Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, bir dükkanın önünde duran gençlerin üstüne ateş edip kaçtı. Yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz günlerde Pınar Mahallesi’nde gerçekleşti. İddiaya göre kaldırım kenarında oturan gençlere bir anda kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından silahla ateş edildi. Gençlerin gelen kurşunlardan kendilerini korumak için etrafa doğru koştuğu görülürken ateş eden kişi ya da kişiler araçları ile kayıplara karıştı.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken yaşanan anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Emniyet güçlerinin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Yaşanan olayla ilgili konuşan çevre sakinlerinden İbrahim Eroğlu, "Biz dükkanı kapattıktan sonra gençler kapının önünde otururken onlara karşı ateş açılmış. Biz burada güvenlik kamerasından izledik. Gençlerin burada oturmasından rahatsız oluyorduk" dedi.

Durum hakkında konuşan Ahmet İlidi ise "Dükkanımı kapattıktan hemen sonra bana, ateş edilme olduğu ile ilgili bir haber geldi. Olayda ölen ya da yaralanan yok. Güvenlik kamerasında da zaten belli oluyor. Gençlerin şikayetçi olup olmadığını bilmiyorum’’ şeklinde konuştu.

İstanbul EsenyurtYol kenarında bekleyen gençlere kurşun yağdırdılarsilahlı çatışma

Diğer Videolar

Ukrayna halkı, Rus güçlerine karşı molotof kokteyli hazırladı

Ukrayna esir aldığı Rus askerlerinin görüntülerini yayınladı

HKP, zamları fatura yakarak protesto etti; “Yapılan zamlar halka ihanettir”

TDP, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne 'Savaşa Hayır' pankartı astı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Şubat 2022

Harkov’daki Türk öğrencinin röportajı sırasında patlama

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24