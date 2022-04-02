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Yol kenarına atılan tonlarca soğan belediye ekipleri tarafından imha edildi

02 Nisan 2022 09:31

Çorum’un Alaca ilçesinde tonlarca soğan yol kenarına döküldü. Belediye ekipleri tarafından kaldırılan soğanlar havadan görüntülendi.

Alaca-Yozgat karayolu kenarına dökülmüş tonlarca soğan olduğunu gören vatandaşlar, belediye ekiplerine haber verdi. Alanda inceleme yapan Alaca Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri soğanları döken kişi veya kişileri, tespit etmek için inceleme başlattı. Yol kenarına dökülen tonlarca soğan bugün Alaca Belediyesi Zabıta ekipleri tarafından toplanarak imha edildi. Soğanların döküldüğü alan dronla havadan görüntülendi.

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