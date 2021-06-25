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Yol isteyen sürücüye camdan silahını gösterdi

25 Haziran 2021 13:15

İstanbul trafiğinde yol isteyen sürücüye kamyonet sürücüsü, silahını gösterdi. Magandanın dehşete düşüren görüntüleri kameralara yansırken polis yol vermek yerine silah gösteren sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul trafiğinde dehşete düşüren olay Merter Cevizlibağ E-5 yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye ve iddialara göre; sol şeritte seyreden bir kamyonetten arkasındaki aracın sürücüsü selektör yakarak yol istedi. Yol vermeyerek sol şeritte ilerlemeye devam eden kamyonet sürücüsü, daha sonra aracının camından silah çıkararak arkadan gelen sürücüye gösterdi. Dehşete düşüren görüntüler sürücü tarafından kayda alındı. Kameralara yansıyan görüntülerde kamyonet sürücüsünün arkasından gelen araç sürücüsüne silah gösterdiği görülüyor.

Dehşete düşüren görüntü üzerine polis ekipleri harekete geçerek magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

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