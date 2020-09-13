Yol çalışması sırasında 3 bin yıllık 2 kaya mezarı bulundu

Erciş-Adilcevaz yolunun 20’nci kilometresinde yol genişletme çalışması başlatıldı. Çalışmalar sırasında yapılan kazılardan birinde 2 kaya mezarı bulundu. Birer kilometre arayla bulunan kaya mezarların incelenmesi için Van Bölge Kültür Koruma Müdürlüğü devreye girdi.

Yapılan ilk incelemede mezarların tünel görünümlü olduğu ve Urartular dönemine ait olduğu belirlenirken, 3 bin yıllık oldukları da saptandı.

Sanat tarihçisi Evren Bingöl, Urartular döneminde Erciş’in önemli bir yerleşim yeri olduğunu belirtti. Bingöl, şunları söyledi:

“3 bin yıllık geçmişi olan Urartuların, bölgedeki hakimiyet sahalarında birçok kaya mezarı mevcut. Kaya mezarları, Urartular döneminde önemli şahsiyetler hayatını kaybettiklerinde bu kayalar delinir ve bu önemli şahsiyetler bu kayaların içine defnedilirdi. Adilcevaz-Erciş yol çalışması sırasında bulunan tünelin kaya mezarı olması çok yüksek. Bizler de bu konuda Van Bölge Kültür Koruma Müdürlüğü’ne haber verdik. Onlar da gelip bu alanda çalışmalarını yapacaklar.”

Kaynak: DHA