Yol Ayrımı filminin fragmanı yayınlandı! Şener Şen'den sürpriz dönüş...

Yol Ayrımı filmi sinemaseverlerde şimdiden bir heyecana yol açtı. Şener Şen'in başrolünde olduğu film Yol Ayrımı'ndan ilk fragman yayınlandı. Şener Şen’in 7 yıl aradan sonra başrolünü üstlendiği filmde, acımasız bir iş adamı olan Mazhar Kozanlı’nın yaşadığı büyük bir travma sonrası hayatında bir yol ayrımına gelişi anlatılıyor. Çalınmış çocukluğunu geri almanın, hayatını gerçekten istediği gibi yaşamanın bedelini ödemeye hazır mı? Doğayı ve insanları başka bir gözle görmenin, hissetmenin bedeli ne olacak? Hayatında ilk kez bir yol ayrımına varan Mazhar gerçekten istediği yoldan ilerleyebilecek mi? Geleceğiyle ilgili kararlar vermeye başlayan Mazhar; annesini, eşini ve öz evlatlarını karşısına almak uğruna geçmişiyle yüzleşiyor. Tam da burada yol ikiye ayrılıyor ve Mazhar, herkesin hayatını değiştirecek yolu tercih ediyor. İşte, Yol Ayrımı filminin fragmanı...