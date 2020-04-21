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Yoksulluk 'yasak' dinlemiyor; çocuklar sokaklarda kağıt toplamaya devam ediyor

21 Nisan 2020 10:27

Yeni tip Koronavirüs nedeniyle 20 yaş altı kişilerin sokağa çıkmasının kısıtlanmasına rağmen Adana'da çocuklar sokaklarda atık kağıt topluyor.

Koronavirüs ile mücadele kapsamında geçtiğimiz haftalarda önce 65 yaş üstünün, daha sonra 20 yaş altının sokağa çıkması yasaklanmıştı. Ancak Adana'da yoksulluk nedeniyle ailelerinin geçimine yardımcı olan çocuklar, sokak sokak gezerek atık kağıt toplamaya devam ediyor.

Ziyapaşa Bulvarı'nda yaşları 8 ile 15 arasında değişen çocuklar, basın mensuplarının kendilerini görüntülediğini görünce kaçmaya başladılar. 

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