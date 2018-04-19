YÖK Başkanı Saraç: Sınavın ertelenmesi öğrenciler için bir şans

YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, seçim tarihinin öne alınmasının ardından kamu yararını gözeterek düzenleme yaptıklarını açıkladı. Saraç, sınav takviminin bir hafta ertelemenin öğrenciler için şans olduğunu söyledi. Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğini yapacağı Doğu Anadolu Projesi Üniversiteler Birliği'nin (ÜNİDAP) toplantısına katılmak üzere Erzurum'a gelen YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, Vali Seyfettin Azizoğlu'nu ziyaret etti. Burada Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ertelenmesiyle ilgili soruyu cevaplandıran YÖK Başkanı Saraç, "Seçim tarihi öne alındığında bizimde kamu yararını gözeterek YÖK olarak bir düzenleme yapmamız icap ediyordu. Bu düzenleme gerçekleşti. Burada en şanslı olan husus öğrencilerimizin bundan istifade etmeleri. Bu hususa da işaret etmek lazım. Öğrencilerimiz bir hafta daha kazandı diye düşünüyorum" dedi.