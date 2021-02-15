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Yoğun kar yağışından dolayı ağaçlar devrildi

15 Şubat 2021 08:43

İstanbul’da dün gece itibariyle başlayan kar yağışı kent genelinde etkisini sürdürüyor. Anadolu yakasında ise aşırı kar yağışı nedeniyle Üsküdar'da bir ağaç yola devrilirken Ümraniye’de ise arabanın üstüne düştü.

Olay, kar yağışının daha da şiddetini arttırdığı gece saatleri sıralarında Acıbadem Caddesi üzeri ve Doktor Rüstem Eyüpoğlu sokakta meydana geldi. Kent genelinde dün gece itibariyle başlayan kar yağışı akşam saatlerinde şiddetini arttırdı. Aşırı yağış nedeniyle Acıbademde cadde üzerinde bulunan bir ağaç savrularak yol üzerine devrildi. Ümraniye’de ise yoğun kar yağışı nedeniyle devrilen ağaç bir arabanın üstüne düştü. Olay esnasında güzergahta herhangi bir kişinin bulunmaması ise olası facianın önüne geçti. Olay nedeniyle trafiğe kapatılan yol itfaiye ve belediye ekiplerinin ağacı kaldırılmasıyla normale döndü.

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