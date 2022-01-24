Yoğun kar yağışı nedeniyle ambulans yolda kaldı

İstanbul’da kar yağışı nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanmaya devam ediyor. Esenyurt’ta ise bir ambulans içerisindeki hasta ile yolda kaldı. Ambulans karla kaplı yolda bir süre sonra güçlükle ilerlemeyi başardı.

İstanbul’da kar yağışı etkisini akşam saatlerinde arttırdı. Tipi şeklinde devam eden yağış hayatı olumsuz etkiliyor. Yolda kalan sürücüler ve vatandaşlar zor anlar yaşarken Esenyurt’ta ise bir ambulans yolda kaldı. Hasta taşıyan ambulans bir süre sonra güçlükle ilerleyebildi.

Kaynak: İHA