T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yoğun kar yağışı Kartepe'de kartpostallık görüntüler oluşturdu

09 Ocak 2020 10:14

Kocaeli’nin Kartepe ilçesi sınırları ilçesinde bulunan ve her yıl binlerce turistin akın ettiği Samanlı dağlarının zirvesinde kar kalınlığı 140 santimetreye ulaştı. Son bir haftada zirvede devam eden kar yağışı sonrası oluşan doğal güzellikler ise havadan görüntülendi.

Samanlı dağlarının zirvesinde bulunan Kartepe kayak merkezleri, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor. Yılbaşı öncesinde başlayan kar yağışıyla doğal güzelliğiyle bilinen bölge beyaza büründü.

Samanlı dağlarının zirvesinde Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi manzarasının birleşmesiyle oluşan doğal güzellik kartpostallık görüntüler oluşturdu.

ETİKETLER

kocaelikartepehavadangörüntüdrone

Diğer Videolar

Derbi sonrası Ali Koç tribüne indi; arbede yaşandı

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 23 Şubat 2020

Fenerbahçe ve Galatasaray derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na geldi

Galatasaray'ın forveti Falcao'nun derbi öncesinde paylaştığı video beğeni topladı

Fenerbahçe ve Galatasaray kafileleri derbinin oynanacağı Ülker Stadyumu'na doğru harekete geçti

Düz dünyacı Hughes, kendini atmosfere fırlatmaya çalışırken metrelerce yüksekten yere çakıldı; hayatını kaybetti

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Milli Eğitim Bakanı Selçuk açıkladı: Başarısız öğrenci sınıf tekrarlayacak...

O Ses Türkiye'de Kürtçe ninni söyleyen Kasaç: Kürtçe isteğim hep...

Libya'da şehit düşen albay, sessiz sedasız toprağa mı verildi?...

İran'da 5.9 büyüklüğünde deprem: Van'da 4'ü çocuk 9 kişi hayatını...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Türkiye ile Rusya “istemeden” de olsa hızla tehlikeli bir krize...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Cinsellik temalı sohbet videosu 3 milyon kez izlenen influencer Cansu...

Pervin Buldan: Özeleştiri veriyorum; Karadenizlinin sorununu Kürtlere, Kürtlerin sorununu Egeliye...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24