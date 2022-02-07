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Yoğun kar nedeniyle yollar kapanınca tabutları kızakla çektiler

07 Şubat 2022 15:18

Sivas’ta zorlu kış şartları dolayısıyla vatandaşlar cenazelerini büyük zorluklarla defnetti. Zorlu defin işlemi cep telefonu kameralarına yansıdı.

Sivas’ta geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sivas Belediyesi ve İl Özel İdare ekipleri yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürürken, kar küreme araçlarının giremediği bazı köylerde hayat adeta durdu. Sivas’ın Zara ilçesi Alişir ve Becekli köyünde iki farklı cenaze zorlu kış şartlarında defnedildi. Köylüler yer yer bir metreyi bulan karda düşe kalka cenazelerini taşımaya çalıştı. Öte yandan yurt dışından Becekli köyüne gelen bir cenaze, ilkel bir kızakla mezarlığa taşınabildi. 

Sivaskar yağışıtabutları kızakla çektiler

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