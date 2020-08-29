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YKS sonucunu öğrenen baba ve kızının sevincine, üniversite de dahil oldu: "Hoşgeldiniz"

"Akdeniz sen de ben geliyorum diye bu kadar mutlu musun?”

29 Ağustos 2020 16:30

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sınav sonucunu babasıyla birlikte öğrenen genç kızın mutluluğu, sosyal medyada gündem oldu. 

Elleriyle birbirlerinin gözlerini kapatan ikili ardından ekrana baktıklarında çıkan sonuç olarak Antalya Akdeniz Üniversitesi’ni görünce büyük mutluluk yaşadı. Bu mutluluklarını çektikleri video ile internet ortamında “Akdeniz sen de ben geliyorum diye bu kadar mutlu musun?” yazısıyla paylaşan baba ve kızını, milyonlarca kişi izledi.

Videoya Akdeniz Üniversitesi’nden de bir yanıt geldi. Üniversite sosyal medya hesabından videoyu "Sevgili Berna, hem sen hem de diğer öğrencilerimizi kazandığı için Akdeniz Üniversitesi de çok mutlu... Hoş geldiniz...” açıklamasıyla paylaştı.

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