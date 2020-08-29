YKS'de ilk bine girdi, öğretmeninin tuş hatası yüzünden üniversiteye yerleşemedi

İzmir'in Tire ilçesinde, üniversite sınavında ilk bine giren Orhancan Ayhan, iddialara göre öğretmeninin tuş hatası nedeniyle çok istediği üniversiteye yerleşemedi. Babasının yanında lastik tamircisi olarak çalışan ve ODTÜ Tarih Bölümüne girmeyi garantileyen Orhancan, durumun telafi edilmesini istiyor.

Babasıyla birlikte Tire Sanayi Sitesinde lastik tamircisi olarak çalışan Ayhan, yetkililerden durumun telafi edilmesi için yardım bekliyor. Başına gelen bu talihsiz olaydan dolayı psikolojik olarak da etkilenen Orhancan Ayhan, kaydını yapamazsa hayatının geri kalanına lastik tamircisi olarak devam edeceğini söyledi. Baba İlhan Ayhan ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadıklarını ifade ederek, yetkilerden yardım istedi.