"YKS'de 1.5 saat Türkçe çözdüm" diyen Reynmen TDK'ya seslendi: Saçmalık!

Sosyal medya fenomeni Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş da dün (27 Haziran) Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girdi. Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda sınavının kötü geçtiğini açıklayan Reynmen,“Bir Türkçe sorusu için bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum” ifadelerini kullanarak hem sınavı hem de kendisini ti'ye aldı.

Reynmen, “Buradan Türk Dil Kurumu’na sesleniyorum; ‘karıncaincitmez’ kelimesi birleşik olamaz. Bunu biri birleştirse ben ona küfür ederim!” dedi.

Sınavdan sonra video paylaşan Reynmen çektiği videoda şunları söyledi;

“Herhangi bir beklentim yok. Bir Türkçe sorusuna bir buçuk saat uğraştım. Meğer ben Türkçe bilmiyormuşum. Buradan Türk Dil Kurumu’na sesleniyorum; ‘karıncaincitmez’ kelimesi birleşik olamaz. Bunu biri birleştirse ben ona küfür ederim!”