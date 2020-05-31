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Eyüp'te evinin önüne çıkan gence polis şiddeti

31 Mayıs 2020 16:43

İstanbul'un Eyüp ilçesinde oturduğu sitenin önüne çıkan genç polis tarafından darp edilmesinin ardından gözaltına alındı.

Yeni tip Koronavirüs salgınında tedbir amaçlı karantina günlerinde artan polis ve bekçi şiddeti görüntülerine bir yenisi de İstanbul Eyüp'ten eklendi. Yaşadığı sitenin kapısının önüne çıkan gencin, polis tarafından darp edilerek gözaltına alınması dikkat çekti. 

Kısa sürede sosyal medyada da yayılan görüntüler tepki çekti. 

Görüntüleri sosyal medyada paylaşan Eyüp Dayanışma Ağı, görüntülere "Eyüp / Göktürk Mahallesi’nde Cumhuriyet Caddesi’nde bir yurttaş oturduğu sitenin kapısına çıktığı için sivil polisler tarafından yere yatırılıp üstüne basılarak gözaltına alındı. Sokağa çıkma yasakları evinin önündeki insanlara yönelik polis şiddetini meşrulaştırmaz!" notunu düştü. 

 

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