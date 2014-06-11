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Yine de isterseniz direksiyon başında telefonla konuşmaya devam edin!

11 Haziran 2014 11:21

Otomobil devi Volkswagen, sinemaya gelen izleyiciler için hazırladığı özel reklam filminde, direksiyon başında telefonla konuşma sonrası yaşanan trafik kazalarına dikkat çekmek için ufak bir simülasyon hazırladı. Koltuklarına oturan seyirciler direksiyon başında bir sürücünün videosu ile karşılaştılar. Araç hızla yola devam ederken özel ses sistemi ile bir anda telefonlara mesaj bildirimi geldi etkisi oluşturuldu ve seyircilerin telefonlarına sarılmaları sonrası araç şiddetli bir çarpma ile hurdaya döndü. Kısa süreli şaşkınlık yaşayan seyirciler beyazperdeye yansıyan "Direksiyon başında cep kullanımı artık önde gelen ölüm sebeplerinden birisi" uyarısı ile gerçeği farkettiler.

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