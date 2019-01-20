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Yılmaz Özdil'in kitabı 2 bin 500 liraya satılacak

20 Ocak 2019 15:26

Kırmızı Kedi Yayınevi, yazarları Yılmaz Özdil'in ‘tamamı elle ciltlenen' kitabının 2 bin 500 liraya satılacağını duyurdu. Yayınevi, kitabı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılına gönderme yaparak 1881 tane basacak. Kitap, 23 Ocak Pazartesi günü Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te satışa sunulacak. Kırmızı Kedi'nin sosyal medyada yaptığı duyuru şöyle: "Tamamı elle ciltlenen 1881 adetle sınırlı bu özel serinin satışı 23 Ocak'ta saat 09.05 itibariyle gerçekleşecek. Fiyatı 2.500 TL olarak belirlenen kitabın satışı sadece http://www.kirmizikedi.com üzerinden yapılacak. #1881 #mustafakemal #yılmazözdil #boynumuzunborcu #kırmızıkedi"

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