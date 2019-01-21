Yılmaz Özdil'in 2 bin 500 liralık kitabının yazıtipine '10 Kasım' adı verildi

Kırmızı Kedi Yayınevi, yazarları Yılmaz Özdil'in ‘tamamı elle ciltlenen' kitabının 2 bin 500 liraya satılacağını duyurdu. Yayınevi, kitabı, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'ün doğum yılına gönderme yaparak 1881 tane basacak. Kitap, 23 Ocak Pazartesi günü Atatürk'ün ölüm saati olan 09.05'te satışa sunulacak. Yayınevi, bugün de kitabın yazıtipinin '10 Kasım' olacağını paylaştı. Yayınevinin bugün paylaştığı mesaj şöyle: “Kitabın iç tasarımını yapan Joelle İmamoğlu, 1881 adetlik özel Mustafa Kemal kitabında seçtiği yazıtipini özel olarak, bu proje için geliştirdi ve yazıtipine 10 Kasım adını verdi. Son 2 gün!”