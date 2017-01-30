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Yılmaz Güney Sinema Salonu kül oldu!

30 Ocak 2017 20:48

Batman Belediyesi'nin 2001 yılında yaptırdığı ve aynı yıl hizmete giren Yılmaz Güney Sinema Salonu, bugün öğleden sonra belirlenemeyen bir nedenden çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Bir süredir tadilatta olan sinema salonunda bugün saat 15.20 sıralarında üst kattaki makine ve arşiv odasının bulunduğu bölümden alevler yükseldi. Batman Belediyesi'ne ait itfaiye ekiplerinin müdahalede zorlandığı yangına, TÜPRAŞ Rafinerisi itfaiyesi de müdahalede bulundu. Yangınla ilgili bilgi veren Belediye Başkan Yardımcısı Vahap Asma, sabotaj olabileceği ihtimaliyle yangın sebebinin çok yönlü araştırıldığını belirterek, "Sinema bir süredir gösterime kapalıydı. Yangın nedenini çok yönlü araştırıyoruz. Belediye itfaiyemizin yanı sıra TÜPRAŞ Rafinerisi'nden aldığımız destekle yangın kontrol altına alındı. Hasar oranını tespit edeceğiz" dedi.

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Yılmaz Güney Sinema SalonuyangınBatman BelediyesiVahap Asmasabotaj

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