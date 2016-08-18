Yılmaz Erdoğan'ın yeni filmi 'Ekşi Elmalar'dan ilk fragman yayınlandı

Çekimleri Köyceğiz’de gerçekleşen ‘Ekşi Elmalar’ın başrollerini; Zeynep Farah Abdullah, Şükran Ovalı, Ersin Korkut, Songül Öden, Fatih Artman ve Devrim Yakut paylaşıyor. Yapımcılığını BKM'nin üstlendiği ve Yılmaz Erdoğan'ın üç teyzesinin gerçek hikayesini anlatan filmin kadrosunda Caner Cindoruk ve Cezmi Baskın’ın yanı sıra, ‘Kelebeğin Rüyası’ndan 3,5 yıl sonra kamera arkasına geçen Yılmaz Erdoğan’da yer alıyor. Belediye Başkanı Aziz Özay'ı canlandıran Erdoğan, Özay'ın eşi Ayda ve birbirinden güzel kızları Muazzez, Türkan ve Safiye'nin 1970’li yıllarda Hakkari'de başlayan hikayelerini anlatıyor. Hikaye 1990'lı yılların sonunda Antalya'da son buluyor.