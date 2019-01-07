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Yılmaz Erdoğan: Bu hafta öyle ya da böyle bu iş netleşir

07 Ocak 2019 11:04

Bir süredir film yapımcıları ile sinema salonu işletmecileri arasında gelir dağılımı tartışması var. Yaşanan promosyon krizini değerlendiren Yılmaz Erdoğan, çarşamba günü konunun komisyona gireceğini söyleyen Erdoğan, "Bu hafta öyle ya da böyle bu iş netleşir diye düşünüyorum" dedi. Erdoğan, film yapma ve sinemada izleme maliyetlerinin arttığını ancak kazancın sabit kaldığını söyledi. "Maliyetlerin hepsi arttı bir tek bizim biletten aldığımız pay artmadı. Seyircinin sinemaya gittiğinde ödediği para arttı, her şey arttı ama bir tek bu artmadı. 2014'ten beri kademeli olarak bu yönetim gelince Mars grubuna iş, artık sistem durdu. Seyirci rekoru kırılırsa maliyet kurtarma durumuna geldi ki anlaşılamaz şekilde başa döndük. Gene söylüyorum biz kavga gürültü peşinde değiliz. Seyircinin karşısında olmaz. Öyle şeyle filmlerde olur."

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