Yıllardır aradığı ablasının ölüm haberini canlı yayında aldı

07 Kasım 2020 12:20
Yıllar önce Amerika'ya evlatlık verilen ablasını bulmak için Esra Erol'un programına gelen Necati Güngül, canlı yayında aldığı haberle yıkıldı. Esra Erol Güngül'ün ablasının 2012 yılında öldüğünü söyleyince stüdyoda herkes gözyaşlarına boğuldu.
Ankara'da memur olarak çalışan Necati Güngül, Esra Erol'un programına başvurup yıllardır görmediği ablası Esra'yı bulmak için yardım istedi.
Abla Esra'nın 2012 yılında bir cilt hastalığı yüzünden öldüğünü öğrenen Erol, acı haberi kardeşlere verirken zor anlar yaşadı. Esra Erol, kardeşlere haberi verirken gözyaşlarına hakim olamazken Necati canlı yayında dakikalarca gözyaşı döktü.
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