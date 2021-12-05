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Yıllarca AKP'ye oy veren kadın gençlerden özür diledi: Bunun vebalini ödeyemeyiz

"Okumamız , araştırmamız lazımdı, yapmadık; en  önemlisi de gençliği, ileriyi düşünemedik"

05 Aralık 2021 09:20

İstanbul Bakırköy'de bir sokak röportajında geçmiş seçimlerde AKP'ye oy verdiğini söyleyen bir vatandaş tüm gençlerden özür dileyerek "AKP'ye oy verdim, gençlerden özür dilerim, bunun vebalini ödeyemeyiz" dedi.

Medyali Tv adlı Youtube kanalında yayınlanan sokak röportajında, vatandaşların muhabirin sorduğu "Ekonomiden memnun musunuz?" sorusunu yanıtladıkları sırada yanlarına gelen bir kadın, yıllardır AKP'ye oy verdiğini belirterek tüm gençlerden özür diledi.

"Bunun vebalini ödeyemeyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı babası gibi sevdiğini ifade eden kadın, "Şuan gözlerim yaşararak bütün gençlerden özür diliyorum. Gerçekten okumamız lazımdı, araştırmamız lazımdı. En  önemlisi de gençliği, ileriyi düşünemedik. Ben de bir anne olarak yemin ederim özür diliyorum. Bunun vebalini ödeyemeyiz" diye konuştu.

 

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