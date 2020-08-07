Yıllar önce eşini aldatan Tamer Karadağlı'dan itiraf!

Jülide Ateş'in konuğu olan Tamer Karadağlı, yıllar önce eşi Arzu Balkan'ı aldattıktan sonra kamera karşısına geçip özür dilemesiyle ilgili bir itirafta bulundu. Özür dilediği için pişman olduğunu itiraf eden oyuncu, "Açıklamayı baskı altında yaptım. Kimseye verecek hesabım yok" dedi.

Başarılı oyuncu Tamer Karadağlı, Haber Global ekranlarında yayınlanan Jülide Ateş'le 40'ın konuğu oldu. Samimi açıklamalarda bulunan oyuncu, eski eşi aldatmasıyla ilgili de bir itirafta bulundu.

"Kimseye verecek hesabım yok"

Yıllar önce kendisi gibi oyuncu olan eski eşi Arzu Balkan'ı aldattığı ortaya çıkan Karadağlı, Jülide Ateş'in "Bugün olsa yine eşinizi aldatır mısınız?" sorusuna yanıt vererek şunları söyledi: "Bazen bazı şeyler olur, sonuçlarına katlanırsınız. O zamanki özür açıklamasını belki de baskıyla yaptım. Benim kimseye verecek hesabım yok sadece karıma hesap veririm ve karım bana hesabı sorabilir. Aksi takdirde herkes sizin hayatınıza karışmaya başlarsa herkesin de sizin hayatınıza karışma hakkı olur. Bunun da çok doğru olduğuna inanmıyorum."