T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yılkı atları motokrosçuların kask kamerasıyla böyle görüntüledi

13 Mayıs 2020 11:01

Kütahya'nın Tavşanlı ve Domaniç ilçeleri arasında Yaylacık ormanlarında yaşayan ve nadir olarak görünen yılkı atları, motokros sporcularının kask kameraları ile görüntülendi.

Tavşanlı Yaylacık Ormanı'na giden motokros sporcuları İhsan Özyurt ve Engin Göktepe, yılkı atı sürüsüne rastladı. Motosikletlerin önünden sürü halinde bir süre giden yaklaşık 60 kadar at, daha sonra ormanlık alanda gözden kayboldu. Kask kamerası görüntülerinde, motokrosçuların atları ilk kez bu kadar kalabalık görmekten duydukları heyecan dikkati çekti.

Atları görüntüleyen Özyurt, bu ormana birçok kez gelmesine rağmen yılkı atlarını ilk kez bu kadar kalabalık sürü halinde gördüğünü ifade etti. Özyurt, "Yaylacık ormanlarında motokrosçu arkadaşlarla gittiğimizde daha önce az sayıda bu atlardan görüyorduk. Bu seferki gittiğimizde ise sayı oldukça çoktu. Yaklaşık 60 kadar yılkı atı ile karşılaştık. Her zaman bu atları görmek nasip olmuyor. Bu sefer iyi oldu. Allah'tan yanımızda kask kameramız vardı da bu güzellikleri çekebildik. Her daim yanımızda kamera olmadığı için görsek de bunları gösterme imkanımız olmuyordu. Bu sefer atların görüntülerini yakaladık ve bu sürülerin çokluğu muhteşem oldu" diye konuştu.

ETİKETLER

motokrosyılkı atlarıyılkıkütahya

Diğer Videolar

Türk doktorlar tıp tarihine geçti: Dünyada ilk kez kadavradan rahim nakli yapılan Derya Sert anne oldu

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 27 Haziran 2020

İznik Gölü’nde su yüzüne çıkan yılanlar vatandaşları tedirgin etti

LGBTİ+ Aileleri ve Yakınları Derneği’nden Onur Haftası videosu: Biz Buradayız

Markete giren hırsız su molası verip çalmaya devam etti

Kültür ve turizm Bakanlığı'ndan tanıtım videosu: Tatil keyfiniz Türkiye’de güvende

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bülent Arınç, oğlunun ölümüyle ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı: Onu çok...

İlber Ortaylı, o tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındakinin kim olduğunu...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği Başkanı: Bir porsiyon dönerin 370...

Firari savcı Zekeriya Öz'ü "Utanmadan buralarda geziyorsun" deyip yumrukladılar!...

Güldür Güldür'de iki ayrılık haberi daha!...

İçişleri Bakanlığı'ndan sokağa çıkma yasağı ve YKS açıklaması...

Resmi Gazete'de yayımlandı: Sarma sigara içenlere kötü haber!...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya sandık başında: Putin’e 2036’ya kadar iktidar yolu açılıyor...

7. Gün: Yargıdaki çelişkili uygulamalar, baro tartışmaları ve Kaftancıoğlu davası...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Bülent Arınç, oğlunun ölümüyle ilgili konuşurken gözyaşlarını tutamadı: Onu çok...

İlber Ortaylı, o tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındakinin kim olduğunu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24