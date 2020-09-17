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Yılın son caretta caretta yavruları denizle buluştu

17 Eylül 2020 14:06

Antalya'nın Kumluca ilçesi sahilinde, yumurtalarından çıkan yılın son Caretta Caretta yavruları denizle buluştu. Gece saatlerinde görevlilerce açılan yuvalardan çıkan caretta yavruları, denize ulaştı. Yavruların zorlu yolculuklarına gönüllü çevreciler de eşlik etti.

Kumluca sahilinin Türkiye'deki 21 Caretta Caretta üreme kumsalından biri olduğunu belirten gönüllü çevreci Sedef Kaçmaz, Antalya'da Caretta Caretta'ların yuva yaptığı 9 sahil olduğunu dile getirdi. Sedef Kaçmaz, “Yuvaların artık sonlarına doğru geliyoruz. Artık yavrularımızın çoğu çıktı. Kumluca kıyılarının sadece obalar kısmında kaldı. Yuva takibinde 250'yi geçtik. Aslında bu sahilde daha fazlası var ama gücümüz buna yetti. Çünkü çok az ekibiz. Binlerce yavru kurtardık. Çıkmanın maksimum olduğu zamanlarda bir günde 150 - 200 yavru çıkarıp kurtardık. Yani binlerce oldu. İstatistiklere bakmam lazım. Çünkü sayıyoruz. Sadece 250 tanesine biz müdahale ettik. Çok geniş bir alan. Bu kadar daha vardır. 500 kadar olduğunu tahmin ediyoruz. Bu dönemde yuva takibini bıraktık çünkü yetişemediğimiz ve göremediğimiz yuvaların çıkışını takip ediyoruz. Çıkmış yavruları belirliyoruz. Yavruların çıktığı yere bakıp konumuna göre kazıyoruz veya 1 gün bekletiyoruz. Hatta 3 gün beklettiğimiz yuvalar oluyor” dedi.

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