Yılın magazin gündemini bu video özetledi...

“Magazin D” programında Gülben Ergen'in evli işadamı Tolga Duğles'le ilişkisi olduğu haberinin ortaya çıkmasıyla başladı polemik başladı. Programda Ergen’le Duğles’in bir kitapçıda çekilmiş görüntülerine yer verildi ve gündemde çok konuşuldu. Önce Seren Serengil, Gülben Ergen için soysal medya hesabından “evli erkekleri yoldan çıkarma” alışkanlığı olduğuna dair bir mesaj yazdı ve sildi. Sonrasında ise Yeşim Salkım konuya dahil oldu ve Gülben Ergen’e ilişkin çok ağır iddialarda bulundu. Seren Serengil de sosyal medya hesabından Ergen’i hedef alan sert bir açıklama yaparak, yazının sonuna “#kocamadokunma” başlıklı bir etiket yazdı. Bu tartışmaların üzerine Gülben Ergen ve Seren Serengil dün gece düzenlenen bir organizasyonda pişti oldu. Gülben Ergen Seren Serengil’in yanından geçerken onu görmemezlikten geldi. O sırada Seren Serengil ise kahkaha atarak Gülben Ergen’e doğru döndü. Bu anları ise magazin foto-muhabirleri kaçırmadı ve yılın magazin gündemini özetleyen fotoğrafa imza attı. Gülben Ergen organizasyondan ayrılırken, Seren Serengil sorularına “Görmedim” diyerek yanıt verdi.