Yılın ilk yavru Van kedileri, dünyaya gözlerini açtı

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Kedi Araştırma Merkezi'nde koruma altında bulunan ve çiftleştirilen Van kedileri, doğum yapmaya başladı. Doğum odalarına alınan ve büyük bir titizlikle kontrol edilen gebe kedilerden 4'ü, 15 yavru doğurdu. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi (YYÜ) Van Kedisi Araştırma Merkezi'nde koruma altında bulunan Van kedilerinin 2018 yavruları, dünyaya gözünü açtı. Van Kedisi Araştırma ve Uygulam Merkezi Müdürü Prof. Dr. Abdullah Kaya, her sene başında bir hedef belirlediklerini ve bu hedeflerini biraz daha ileri taşımaya çalıştıklarını belirterek," Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak 2018 yılının ilk yavrularını almaya başladık. Dolayısıyla her sene başında biz kendimize bir hedef belirliyoruz ve bu hedefimizi biraz daha ileri taşımaya çalışıyoruz. Bizim geçen sene buraya getirdiğimiz anneler ile birlikte anne kedi sayımızda bir artış meydana geldi. 2018 yılında annelerimizde bir önceki yıla göre daha fazla yavru elde edeceğimizi umuyoruz. Bu yıl 100'ün üzerinde yavru Van kedisi almayı hedefliyoruz" dedi.