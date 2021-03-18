Yılın "En İtibarlı Kadın Marka Yüzü" Dilan Çiçek Deniz

Oyuncu Dilan Çiçek Deniz, The One Awards Bütünleşik Pazarlama Ödülleri'nde halk oyu ile 'Yılın En İtibarlı Kadın Marka Yüzü' seçildi.

Yıl içinde itibarını en çok artıran markalar, önceki akşam düzenlenen dijital ödül töreninde belli oldu. 12 ilde bin 200 kişiyle gerçekleştirilerek yıl içinde itibarını en ok artıran markalar ve bu başarıya ortak olan paydaşlar belirlendi. Marketing Türkiye ve Akademetre iş birliği ile gerçekleştirilen törende bu kategoride diğer adaylar da Serenay Sarıkaya ve Bensu Soral'dı.

Aynı zamanda oyuncu geçen günlerde, 'Yarına Tek Bilet'teki' performansı sayesinde Yıldız Teknik Üniversitesi Yılın Yıldızları ödüllerinde, 'Yılın En İyi Kadın Sinema Oyuncusu' seçilmişti.