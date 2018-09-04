T24 LogoT24 Logo
Haberler

Yıldız Tilbe konserinde kavga: Sahneyi tırmandıkları duvarlardan izlemek isteyen gençler görevliler tarafından aşağıya atıldı

04 Eylül 2018 18:25

Ankara Etimesgut Belediyesi'nin düzenlediği Türk Dünyası Festivali'nde sahne alan Yıldız Tilbe'yi tırmandıkları duvarlardan izlemek isteyen bir grup genç ile görevliler arasında tartışma çıktı. İzleyicinin bulunmasına izin verilmeyen alanda kalmak isteyen ve alkollü oldukları iddia edilen gençleri görevliler, inmeleri yönünde uyardı. Uyarıları dikkate almayan ve kalmakta ısrar veren gençler ile görevliler arasında arbede çıktı. Görevlilerden bazılarının, gruptan bir kaç kişiyi duvardan aşağı attıkları anlar ise amatör kamera tarafından kaydedildi.

ETİKETLER

yıldız tilbekonsergençlergörevliarbedeaşağıyaatıldıizlemekisteyendehşet anlarıankara

Diğer Videolar

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün | 10 Şubat 2020

Uçaktan inmek istemeyen alkollü yolcu darp edildi

Almanya'da şiddetli fırtınadan etkilenen yolcu uçağı güçlükle iniş yaptı

Rusya'da 2 inşaat işçisi iskele çökünce 9'uncu kattan yere çakıldı

Karda yokuş aşağı kayarken aracın altında kaldılar

Yiyecek bulmakta zorlanan domuz sürüsü, köy merkezine indi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Netflix, son 5 yılda devlet müdahalesiyle yasaklanan içerikleri açıkladı...

Dövülen kadını kurtarmak isteyen Kadir Şeker soruşturmasında tanıklar ortaya çıktı...

İlk defa orijinal dili İngilizce olmayan bir yapım 'En İyi...

CHP'nin anketi: Cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'ı tek geçen isim İmamoğlu...

Uyuşturucu baronu Zindaşti davasında hâkim ve savcıların ifadeleri ortaya çıktı:...

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Suriye'de tehlikeli gerginlik sürüyor, Rusya-Türkiye temasları tansiyonu düşürmeyi amaçlıyor...

"2,5 milyon Euro bulsak Marmara depremiyle ilgili 5 saniye öncesinden...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Zülfü Livaneli o sesi arıyor!...

Ölen kızıyla ‘sanal gerçeklik’te buluştu!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24