Yıldız Tilbe "Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir" demişti, Mustafa Sarıgül'ün 2014'te kullandığı o şarkı yeniden gündeme geldi

Şarkıcı Yıldız Tilbe'nin “Kandıramazsın Beni” şarkısını muhalefetin seçim çalışmalarında kullanması için izin verdiği iddia edilmişti. Tilbe bu iddialara sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, “Şarkılarımın yalnızca beni temsil etme hakkı vardır. Şarkılarım hiçbir siyasetin temsilcisi değildir” diye yanıt vermişti. Ancak, aynı şarkının 2014 yılında Mustafa Sarıgül'ün seçim çalışmalarında "Durduramazsınız Beni" uyarlamasıyla kullanıldığı ortaya çıktı. Sarıgül'ün o dönemde kullandığı resmi seçim şarkısı, " Zamanı Geldi" isimli parça.Asya Uçar tarafından seslendirilen şarkının sözleri Yunus Taşkın tarafından uyarlanmış.