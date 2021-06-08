Yıldız Teknik Üniversitesi öğrencileri ile rektör arasında 'millet bahçesi' tartışması: "Verdiğiniz kararları kabul etmiyoruz"

Kampüslerinde yapılacak "Millet Bahçesi'ne" karşı çıkan Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) öğrencileri, rektör ile bir araya gelerek taleplerini dile getirdi. Yapılan görüşmede Rektör Yılmaz ile tartışan öğrenciler, alınan kararı tanımadıklarını söyledi.

Üniversitenin atanmış Rektörü Tamer Yılmaz, kampüse yapılacak "Millet Bahçesi" için forum yaptı, foruma katılan öğrenciler, kampüste millet bahçesi istemediklerini, kendilerinin görüşünün yok sayıldığını söyleyerek tepkilerini dile getirdi.

Öte yandan öğrenciler, dün yaptıkları açıklamada, 2019 yılı başlarında üniversitenin Davutpaşa Kampüsü’nde, kampüsün büyük bir bölümünü kaplayan bu projenin üniversite bileşenlerinin büyük bir bölümünün karşı çıkmasına rağmen başlatıldığını, değişen üniversite yönetiminin ise projenin Millet Bahçesi olarak kullanılmayacağını, alanın öğrencilerin kullanımında olacağını söylediğini hatırlatan öğrenciler, ancak 5 Haziran günü 10 adet millet bahçesinin açılışı sırasında bunların arasında “İstanbul Yıldız Teknik Üniversitesi Millet Bahçesi” adlı bir “Millet Bahçesi”nin de açılışının gerçekleştirildiğini belirtti.

Evrensel'de yer alan habere göre daha önce, üniversiteye adını veren tarihi Yıldız Kampüsü’nün bir bölümüne “külliye” yapılmak için el konulması, rektörlük seçimlerinin kaldırılması, Şişli Kampüsü’nin ihalelere bırakılarak üniversitenin elinden alınması ve akademiye yapılan müdahaleler gibi saldırılarla karşılaştıklarını belirten öğrenciler, "Bugün, üniversite bileşenlerinin fikri dahi sorulmadan alınan Millet Bahçesi kararı üniversitelerin demokratik ve özerk yapısına yönelik bir saldırıdır. Üniversitemizin arazisi üzerinde üstlendiği görev ve sorumluluklar dışında bir amaçla kullanılacak olan bu Millet Bahçesi’ni, üniversitenin işlevinin aşındırılması olarak görüyoruz" dedi.