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Yıldız oyuncu arabasıyla taraftara çarptı!

10 Mart 2017 00:19

PSG’nin tecrübeli futbolcusu Thiago Motta, arabasıyla bir taraftara çarptı. Barcleona’ya karşı alınan 6-1’lik hezimet sonrasında protesto için İtalyan futbolcunun önünü kesen taraftarları gören Motta, bir taraftara spor arabasıyla önden çarptı. Motta’nın çarptığı kişinin sırtından yaralandığı bildirildi. Saint Denis Hastanesi’ne götürülen taraftarın rahatsızlığının ciddi olmadığı açıklandı. 30 kişi civarındaki Paris taraftarları, 6-1’lik Barcelona hezimeti sonrası takımı protesto etmek için havalimanına gittiler. Bu esnada kameralar, arabasıyla oradan ayrılmak üzere olan Motta’ya çevrildi. Arabanın içinde PSG’li oyuncunun eşi de bulunuyordu. Bir taraftar, aracın önüne kesmeye çalışınca Motta ona çarptı ve bu darbe adamın düşmesine sebebiyet verdi. Yoluna devam eden futbolcu olay yerinden uzaklaştı. Tecrübeli orta saha sakatlığı dolayısıyla maçta forma giymedi.

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