Yıldırım'dan anayasa değişikliği açıklaması: Yarından itibaren TBMM'ye veriyoruz

Zongulda'ta Filyos Limanı'nın temel atma töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, Türk lirasının dolar karşısında değer kaybetmesine ilişkin ekonomik önlemlerin süreceğini belirterek "Ekonomi seferberliğimiz artarak sürecek" dedi. Yıldırım, AKP ile MHP arasındaki anayasa çalışmalarının sona erdiğini ve hazırlanan yeni paketin yarın Meclis'e sunulacağını belirterek "Türk siyasetinin tarihinden tamamen kalkması için bir sistem değişikliği çalışması devam ediyor. Yeni anayasa çalışmalarımızı MHP ile beraber sınırlı bir şekilde değişikliği öngören bir teklifi hazırladık. AK Parti grubu olarak yarından itibaren anayasa değişiklik teklifimizi TBMM'ye veriyoruz." diye konuştu.