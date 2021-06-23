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Yıldırım düşme anı kameralara böyle yansıdı

23 Haziran 2021 08:54

Karabük’te 1 saat etkili olan yağmur sonrası iş yerlerini su basarken, yıldırım düşme anı bir vatandaş tarafından cep telefonu ile anbean kaydedildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından Karabük ve Safranbolu ilçesinde sağanak yağış etkili oldu. 24 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde göle dönen yollarda vatandaşlar, otomobilleriyle ilerlemekte güçlük çekti. Karabük-Kastamonu karayolu Bostanbükü mevkiinde 1 saat aralıksız süren yağış sonrası göle dönen yollarda araçlar mahsur kalırken, bazı iş yerleri sular altında kaldı. Soğuksu Mahallesi’nde su basan fırın işletmecisi her yağış sonrası dükkanını su bastığı için duruma tepki gösterdi.

Metrekareye 16 kilogram yağışın düştüğü Safranbolu ilçesinde de yıldırımın düştüğü an bir vatandaş tarafından anbean kaydedildi.

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