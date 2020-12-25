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Yılbaşı öncesi Nimet Abla gişesi önünde sosyal mesafesiz milli piyango kuyruğu

25 Aralık 2020 10:39

Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi’nde büyük ödüle sahip olma umuduyla, bilet satın almak için Fatih’teki Nimet Abla Gişesine gelenler yüzlerce metre kuyruk oluşturdu. Koronavirüs'e davetiye çıkartan gişe kuyruğu havadan görüntülendi.

Milli Piyango İdaresi’nin Yılbaşı Özel Çekilişi için belirlediği 100 milyon liralık büyük ikramiyeye ilgi yoğun oldu. Büyük ikramiyeye sahip olmak isteyen binlerce vatandaş, Eminönü’ndeki Nimet Abla Gişesi’ne akın etti. Vatandaşlar, büyük ikramiye hayaliyle gişe önünde saatlerce sıra bekledi. Gişe önünde oluşan uzun kuyrukta sosyal mesafe kuralının hiçe sayıldığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise yüzlerce metre uzunluğa ulaşan kuyrukta beklememek için meydandaki seyyar satıcılardan bilet almayı tercih etti.

Öte yandan büyük ikramiyesi 100 milyon TL olan Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 100 TL, yarım 50 TL ve çeyrek bilet 25 TL olarak belirlendi.

“Sosyal mesafe kesinlikle yok”

Eminönü’nde dolaştığı sırada gişe kuyruğunu gören Gül Korkmaz, “Şok içerisindeyim. Şimdi gördüm. Ekmek kuyruğu gibi. Şahsen üzüldüm. Normal bir şekilde bir vatandaşın ihtiyacı var deseler bu kadar kişi toplanamaz. Sosyal mesafe kesinlikle yok. Hiçbir şekilde uyarma da yok. Biz bu tedbirleri boşuna alıyoruz o zaman. Virüs de var ama kimse uymuyor” dedi.

“Resmen Koronavirüs'e davetiye çıkartıyorlar”

Gişe kuyruğunda bekleyen Semih Can Türk, “Yaklaşık 2 saattir bekliyoruz. 4 tane çeyrek alacağım. Sosyal mesafe sıfır. Ben de kuyruğun dışında bekliyorum. Mesafeyi ancak bu şekilde koruyorum. Burası baya kalabalık. Resmen Koronavirüs'e davetiye çıkartıyorlar” diye konuştu.

“500-600 metreden fazla kuyruk var”

Seyyar satıcıdan bilet alan Tekin Baba, “Sıraya nasıl gireyim? Sıraya girilecek durum yok ki. Ben de bilet almaya geldim. Sıraya giremedim. Mecbur arkadaşlardan aldım. 500-600 metreden fazla kuyruk var. Şurada sosyal mesafe ne arasın?” dedi.

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