Yılbaşı mesajıyla gündem olan atık kağıt toplayıcısına sürpriz doğum günü

2015'in son gününe denk gelen doğum gününü kâğıt toplayarak geçiren Mehmet Kadir Karamanlı, “Bugün benim doğum günüm ama kar altında atık kâğıt topluyorum” demişti. Bu görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine bir grup öğrenci Karamanlı’ya sürpriz doğum günü yaptı. Haberin yayınlanmasının ardından çok sayıda insanın kendisine ulaşmaya çalıştığını öğrendiğini söyleyen 59 yaşındaki Mehmet Kadir Karamanlı da, "Gençleri kalabalık şekilde karşımda görünce çok sevindim. Ne söyleyeceğimi, ne yapacağımı bilemedim. Bana kıyafetler almışlar, ayakkabı almışlar. Sohbet ettik, dertleştik. Hepsi çok saygılı çocuklardı. Birlikte cafeye gittik. Pasta hazırlamışlar. O kadar heyecanlandım ki, ne mumlara üfleyebildim ne pastayı kesebildim. Çocuklar da, ben de gözyaşlarımızı zor tuttuk. Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.