Yıl 2014 | Erdoğan: Bu Twitter, mwitter hepsinin kökünü kazıyacağız

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu, Erdoğan, ''Şahsımın Twitter kullanıcı sayısı 13,5 milyona yaklaştı. Dünyada bu konuda ilk sıralarda yer alıyoruz'' dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu sözleri üzerine 2014 yılında Twitter hakkında sarf ettiği sözler tekrar gündeme geldi. Dönemin Başbakanı Erdoğan'ın 2014'te de “Twitter mivitır hepsinin kökünü kazıyacağız. Sosyal medya bir baş bela. Biz bu milleti Twitter'a, Facebook'a yedirmeyiz” sözleri uzun süre tartışılmış, sosyal medyaya yönelik yasaklama kararlarında sürekli gündeme gelmişti.