Yıl 2013 | Bahçeli: Andımızı geri getireceğiz

Danıştay 8. Dairesi, ilköğretim okullarında uygulanan "Öğrenci Andı"nı kaldıran yönetmelik hükmünü iptal etti. Söz konusu iptal akıllara MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 2013'te yaptığı bir konuşmayı getirdi. Bahçeli, bu konuşmasında andın okunmasının iptalini ‘büyük bir ahlaksızlık' olarak nitelerken dönemin başbakanı Tayyip Erdoğan'a “Bölücü terör örgütü bu kadar mı gözünü korkuttu?” diye soruyordu. Bahçeli, 2 Mart 2014 tarihinde de Erdoğan'a yönelik olarak "Bir gün iktidardan ayrıldığın dönemde, MHP'ye iktidar nasip olursa, nerede ikamet edersen et onun 25-30 metre karşısına 'Ne Mutlu Türküm Diyene' yazmazsam, okula giden çocuklara, evinin önünde Andımız'ı okutmazsam, bunların alayının hesabını sormazsam namerdim" demişti.